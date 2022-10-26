"Укрпошта" поновила роботу у звільненому Куп'янську, на черзі – "Нова Пошта"
Середа, 26 жовтня 2022, 13:28 -
Укрпошта поновила роботу у деокупованому Куп'янську Харківської області - мешканцям вже почали виплачувати пенсії, накопичені протягом 4 місяців.
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Крім того у місті поновлюють зв'язок. У тестовому режимі почав працювати 4G від операторів Vodafone, Kyivstar та Lifecell. Тож до кінця тижня матимемо вже сталий мобільний інтернет.
Також скоро запрацює відділення "Нової пошти", - написав Синєгубов.
Нагадаємо:
Укрпошта відновила роботу першого стаціонарного відділення на деокупованій частині Херсонщини – у смт Велика Олександрівка Бериславського району.
Економічна правда
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