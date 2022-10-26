"Укрпошта" поновила роботу у звільненому Куп'янську, на черзі – "Нова Пошта"

"У нас не може бути якогось армагеддону, що все розіб'ють і все згасне". Голова ДТЕК про удари по енергосистемі Якої шкоди ракетні обстріли та "шахеди" завдали енергетичній інфраструктурі країни та енергохолдингу Ахметова? З якими проблемами зіткнулася компанія ДТЕК та чого очікувати споживачам електрики в разі більш потужних ударів?

Мільйони українців ризикують заплатити податки зі своєї зарплати двічі. Як цього уникнути? Українці, які перебувають за кордоном понад 183 дні, можуть навіть не знати, що їх визначили податковими резидентами іншої країни. Кому загрожує подвійне оподаткування?