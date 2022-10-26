З початку року на соцвиплати із держбюджету спрямовано 305 мільярдів – Мінфін

За період з січня по вересень 2022 року на соціальні виплати з держбюджету спрямовано 304,9 млрд грн, зокрема у вересні - 34,1 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Так, 46,8 млрд грн було спрямовано на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, із них у вересні - 5,5 млрд грн.

35,8 млрд грн - для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у вересні - 5,7 млрд грн.

25,4 млрд грн - на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у вересні - 1,5 млрд грн.

166 млрд грн - Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у вересні - 21,4 млрд грн.

30,9 млрд грн спрямували на єПідтримку, що забезпечило отримання допомоги у повному обсязі всім отримувачам, які подали заявку на одержання такої допомоги.

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"Соціальна підтримка людей не менш важлива ніж військова. Тому Міністерство фінансів, незважаючи на воєнний стан, докладає максимум зусиль для вчасної виплати пенсій, доплат, надбавок і допомог. Адже так громадяни відчувають підтримку держави і розуміють, що не лишаються наодинці зі своїми проблемами.

Очікуємо, що після нашої перемоги та з урахуванням можливостей державного бюджету ми зможемо посилити підтримку тим соціальним категоріям, які дійсно цього потребують", - заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Нагадаємо:

За період з березня по серпень 2022 року з держбюджету профінансовано соціальні виплати на 254,1 млрд грн, зокрема у серпні - 33,9 млрд гривень.

Економічна правда