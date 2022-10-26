"Відкритий кордон": на кордоні з Румунією завершують облаштування нового пункту пропуску

Мінінфраструктури

На початку листопада на кордоні з Румунією повноцінно запрацює новий пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус", роботи з його облаштування вже на фінальному етапі.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

У відомстві зазначили, що проєкт реконструкції пункту пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" на кордоні з Румунією був фактично заморожений з 2016 року. Але сьогодні потреба у ньому стала критичною, адже в умовах війни Україна та Європа потребують нових логістичних маршрутів для торгівлі.

"Уже найближчими тижнями плануємо дозволити проїзд у пункті пропуску автівок до 7,5 тонн та порожніх вантажівок. Паралельно працюємо з румунськими колегами над прискоренням розбудови інфраструктури зі сторони Румунії", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Цей пункт пропуску передбачається для руху вантажних автомобілів. Запускати роботу на цьому пункті планується в два етапи:

у жовтні буде дозволено проїзд транспортних засобів вагою до 7,5 тонн та порожніх вантажівок;

після завершення робіт з румунської сторони пункт пропуску запрацює як повноцінний вантажний переїзд.

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Будівельна готовність пункту пропуску наразі складає 95%. Також проводяться роботи з облаштування допоміжної дорожньої інфраструктури.

Пункт пропуску реконструювали у рамках проєкту "Відкритий кордон". В його межах вже оновили та розширили пропускну спроможність пункту пропуску "Краківець – Корчова", а також знайдено рішення для зменшення черг на пункті "Ягодин – Дорогуськ".