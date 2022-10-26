Курс валют 26 жовтня: готівкова гривня швидко зміцнюється в банках та на чорному ринку

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У середу, 26 жовтня, готівкова гривня зміцнилася як у касах банків, так і на чорному ринку – наразі курс купівлі долара повернувся нижче 40 грн за долар.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:40 курс долара на чорному ринку становив 39,70 - 39,96 грн, а в вівторок, 25 жовтня, коливався на рівні 40,31 - 40,44 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то гривня також зміцнилася. Котирування на цей же час становили 38,51 - 39,10 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 38,63 - 38,92 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,6 - 40,35 грн (курс на 25 жовтня – 40,0 - 40,6 грн);

Євро – 38,3 - 39,4 грн (курс на 25 жовтня – 38,4 - 39,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,3 - 39,8 грн;

Ощадбанк – 39,8 - 40,55 грн;

Укрексімбанк – 39,7 - 40,2 грн;

Райффайзен – 39,5 - 40,1 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.