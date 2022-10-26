Інфляція в Австралії досягла 32-річного максимуму в минулому кварталі, оскільки витрати на будівництво будинків і газ різко зросли.

Про це пише Reuters.

Дані Австралійського бюро статистики (ABS) у середу показали, що індекс споживчих цін (CPI) підскочив на 1,8%, перевищивши прогнози ринку на 1,6%.

Річний показник підскочив до 7,3% з 6,1%, найвищого показника з 1990 року та майже втричі перевищував темпи зростання заробітної плати.

Показник базової інфляції також зріс на 1,8% у кварталі.

Резервний банк Австралії раніше вважав, що базова інфляція досягне максимуму в 6% у грудневому кварталі, а загальна інфляція перевищить 7,75%.

Натомість аналітики попереджали, що показники, напевно, зростуть ще більше в цьому кварталі.

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Очікується, що цього тижня Європейський центральний банк і Банк Канади піднімуть ставки на 75 базисних пунктів, тоді як Федеральна резервна система повинна зробити це на своєму засіданні 2 листопада.

"Незалежно від того, чи то ціни на їжу, чи то електроенергію, чи то орендна плата, інфляція є ворогом номер один. Інфляція - це дракон, якого ми повинні вбити", - заявив аналітик Джим Чалмерс.

Є також побоювання, що нещодавня повінь у східній Австралії підніме ціни на продукти харчування ще вище, мережа супермаркетів Coles попереджає про зменшення обсягів свіжих продуктів, де ціни зросли на 8,8% порівняно з роком раніше.

Економічна правда