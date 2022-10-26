Нафта дешевшає на тлі зростання запасів у США

Ціни на нафту знизились у середу після того, як галузеві дані показали, що запаси сирої нафти в США зросли більше, ніж очікувалося, хоча занепокоєння щодо пропозиції обмежили втрати.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Грудневі ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 1,03 долара, або на 1,1%, до 92,49 долара за барель до 06:35 за Гринвічем після зростання на 26 центів на попередній сесії.

Грудневі ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 75 центів, або на 0,9%, до 84,57 долара.

Причини зміни цін

"Перспективи глобального економічного спаду та жорсткішої грошово-кредитної політики переважують ймовірність скорочення пропозиції в останні тижні", - йдеться в записці аналітиків ANZ Research.

ВІДЕО ДНЯ

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 4,5 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 21 жовтня, повідомляють ринкові джерела Reuters з посиланням на дані промислової групи Американського інституту нафти.

Це було вище, ніж очікування п'яти аналітиків, опитаних Reuters, які в середньому очікували збільшення приблизно на 200 000 барелів.

Хоча зростання запасів сирої нафти посилило побоювання щодо глобальної рецесії, яка призведе до скорочення попиту, поточні обмеження пропозиції утримували ціни у вузькому діапазоні.

"ОПЕК скорочує виробництво з листопада, і нові санкції ЄС щодо російської нафти, які будуть введені в дію з грудня, мають бути позитивними для цін", - сказав Reuters Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Економічна правда