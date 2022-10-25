Єврокомісія закликає уряди й бізнес у ЄС допомогти енергетичному сектору України

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон у вівторок закликала уряди та приватні компанії Європейського Союзу пожертвувати більше грошей на обладнання для енергетичного сектору України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала за підсумками зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Люксембурзі.

"Останні ракетні обстріли Росією України були спрямовані проти енергетичної інфраструктури й спричинили значні руйнування. 30% українського обладнання, як-то трансформатори, запобіжники й лінії електропередач, було знищено, що призвело до масових відключень електроенергії", – сказала Сімсон.

За її словами, ЄС вкрай необхідно швидко відреагувати з тим, щоб пошкоджену інфраструктуру в Україні було замінено.

"На кону захист і добробут тисяч і десятків тисяч домогосподарств, людей із вразливих груп населення, дітей і літніх людей на тлі зими, що наближається", – додала єврокомісарка.

Сімсон нагадала, що при її комісаріаті було створено фонд підтримки енергосистеми України, що зібрав 20,5 мільйона євро, "та зараз нам, вочевидь, потрібно більше". Ще понад 10 мільйонів євро допомоги надали приватні компанії, яких єврокомісарка також закликала збільшити допомогу.

Нагадаємо, Україна надіслала запити на постачання енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів РФ по системах життєзабезпечення. через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC).

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Деякі країни, зокрема Німеччина та Іспанія, вже оголосили про передання відповідного обладнання Україні.

Європейська правда