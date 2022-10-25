У Молдові схвалили пакет економії електроенергії, просять не користуватись ліфтами

Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови затвердила заходи економії електроенергії під час кризи - людей попросили не користуватись ліфтами у визначені години, понизити температуру у приміщеннях, обмежити роботу ескалаторів, скоротити освітлення в будинках.

Про це йдеться у публікації молдовського видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Жителям Молдови рекомендували не користуватися ліфтами з 7:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00 через ризик відключення електроенергії. Зокрема, комісія доручила адміністраторам житлових будинків та інших будівель, у яких є ліфт, на вході повісити оголошення з рекомендацією не користуватись ліфтом у години пік.

У комерційних та громадських будинках температуру повітря мають знизити до 19°C, а в неробочий час - до 15°C.

Також рекомендується на 30% скоротити освітлення всередині будівель, відключити фонтани, вітрини, декоративне освітлення, рекламу та вимикати ескалатори з 7:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.

Підприємствам, які використовують електричні печі, рекомендується частіше користуватися ними не в години пік. А компанії водопостачання та каналізації регулюватимуть режим роботи насосів водосховищ таким чином, щоб мінімізувати споживання електроенергії з 07:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00, повністю використовуючи потенціал водосховищ.

Місцева і центральна влада рекомендує вивчити можливості скорочення споживання електроенергії в години пік, але так, щоб відключення не загрожували безпеці та здоров'ю громадян, відключати вуличне освітлення в денний час (з 07:00 до 18:00).

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Водночас забороняється майнінг криптоактивів та імпорт спеціалізованого обладнання для майнінгу криптовалют.

Як відомо, масовані удари РФ по українській енергетичній інфраструктурі останніми тижнями суттєво ускладнили ситуацію і для Молдови, яка втратила можливість купувати українську електроенергію.

Також стало відомо, що Молдова купуватиме у Румунії 30% електроенергії, яку раніше отримувала з України.

Європейська правда