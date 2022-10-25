Рекорд малої приватизації: за об'єкт у селі під Полтавою змагалися 44 покупці
У рамках програми малої приватизації на онлайн-торгах в системі Prozorro.Продажі було встановлено новий рекорд за числом учасників. За право придбати приміщення (аукціон 24 жовтня) у селі Розсошенці біля Полтави змагались 44 учасники.
Про це повідомили у Фонді держмайна та Мінекономіки.
Зазначається, що такий великий інтерес серед місцевого бізнесу викликало нежиле приміщення загальною площею 258,2 кв. м., яке розташоване в селі Розсошенці Полтавської області на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі.
"Торги по ньому розпочались з суми 25 тисяч гривень і зросли до суми 6,5 млн гривень. Тобто ціна об’єкта в ході аукціону збільшилась у 260 разів", - кажуть в Мінекономіки.
Нагадаємо, що програма малої приватизації стартувала 19 вересня. За перший місяць було проведено близько двох десятків онлайн-аукціонів, на яких переможці запропонували загальну суму понад 1 млрд грн. Наразі вже 220,3 млн грн перераховано до бюджету.
Таке розходження в сумах обумовлено тим, що за законом переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону. Тільки після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу.
За даними в системі Prozorro.Продажі, у приміщенні на правах оренди розміщено відділення "Нової пошти".
Зазначається, що переможцем аукціону зі ставкою 6 500 001,00 грн став ФОП Папій Юрій Дмитрович. Після завершення аукціону він має 20 робочих днів на сплату вартості лоту.
Програма малої приватизації стартувала 19 вересня. За перший місяць було проведено близько двох десятків онлайн-аукціонів, на яких переможці запропонували загальну суму понад 1 млрд грн. Наразі вже 220,3 млн грн перераховано до бюджету.
"Таке розходження в сумах обумовлено тим, що за законом переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону. Тільки після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу", - пояснили в Мінекономіки.
Економічна правда