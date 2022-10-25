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Рекорд малої приватизації: за об'єкт у селі під Полтавою змагалися 44 покупці

Вівторок, 25 жовтня 2022, 17:57 - Олексій Павлиш
 
фото: фдм

У рамках програми малої приватизації на онлайн-торгах в системі Prozorro.Продажі було встановлено новий рекорд за числом учасників. За право придбати приміщення (аукціон 24 жовтня) у селі Розсошенці біля Полтави змагались 44 учасники.

Про це повідомили у Фонді держмайна та Мінекономіки.

Зазначається, що такий великий інтерес серед місцевого бізнесу викликало нежиле приміщення загальною площею 258,2 кв. м., яке розташоване в селі Розсошенці Полтавської області на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі.

"Торги по ньому розпочались з суми 25 тисяч гривень і зросли до суми 6,5 млн гривень. Тобто ціна об’єкта в ході аукціону збільшилась у 260 разів", - кажуть в Мінекономіки.

Нагадаємо, що програма малої приватизації стартувала 19 вересня. За перший місяць було проведено близько двох десятків онлайн-аукціонів, на яких переможці запропонували загальну суму понад 1 млрд грн. Наразі вже 220,3 млн грн перераховано до бюджету.

Таке розходження в сумах обумовлено тим, що за законом переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону. Тільки після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу.

За даними в системі Prozorro.Продажі, у приміщенні на правах оренди розміщено відділення "Нової пошти".

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Зазначається, що переможцем аукціону зі ставкою 6 500 001,00 грн став ФОП Папій Юрій Дмитрович. Після завершення аукціону він має 20 робочих днів на сплату вартості лоту.

 
фото: фдм

Програма малої приватизації стартувала 19 вересня. За перший місяць було проведено близько двох десятків онлайн-аукціонів, на яких переможці запропонували загальну суму понад 1 млрд грн. Наразі вже 220,3 млн грн перераховано до бюджету.

 

"Таке розходження в сумах обумовлено тим, що за законом переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону. Тільки після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу", - пояснили в Мінекономіки.

Економічна правда

Фонд держмайна приватизація Мінекономіки
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