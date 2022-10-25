Приватбанк запустив швидкі перекази на картки платіжної системи "Простір"
Вівторок, 25 жовтня 2022, 16:40 -
Державний Приватбанк запустив послугу грошових переказів на картки національної платіжної системи "Простір" будь-якого банку.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Відтепер переказувати кошти на картки "Простір" можна за пару кліків в мобільному додатку Приват24 та веб-версії електронного банку", – зазначили у фінустанові.
Крім цього, клієнти, які мають картки "Простір" інших банків, можуть додати таку картку до гаманця мобільного Приват24 та користуватися послугою р2р переказів з картки на картку.
А у веб-версії Приват24 послугою переказу коштів на картки "Простір" можуть користуватися не лише клієнти ПриватБанку, так й власники карток інших банків.