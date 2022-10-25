СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ: через нього в Крим перекинули ворожу бронетехніку

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Служба безпеки України повідомила про підозру міністру транспорту РФ Віталію Савєльєву, через якого в окупований Крим перекинули майже 300 одиниць ворожої бронетехніки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.

"У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру міністру транспорту РФ Віталію Савєльєву, який брав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти України.

Встановлено, що високопосадовець сприяв Міноборони країни-агресора у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів нашої держави та у захоплені райони. Переправлення ворожих колон здійснювали залізничним транспортом через територію тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

СБУ встановило, що у період з 26 березня 2021 року до 4 вересня цього року Савєльєв забезпечив перекидання до захопленого півострова майже 300 одиниць ворожої бронетехніки.

Серед них – російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів.

"Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях", - наголошують в СБУ.

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Для переміщення військових ешелонів було використано понад 250 вагонів.

"Для цього очільник Мінтранспорту РФ дав відповідне доручення підпорядкованим підрозділам компанії "Российские Железные Дороги" і так званого "Федерального Государственного Унитарного Предприятия Республики Крым "Крымская железная дорога", - пояснили у відомстві.

Слідчі СБУ підозрюють Савєльєва за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статей передбачає покарання до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Економічнна правда