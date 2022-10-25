Україна досі винна Росії $606 млн: що це за борг та до чого тут окупація Криму?

ua.depositphotos.com

Розмір прямого державного боргу перед РФ становить 605,9 млн доларів, ця заборгованість виникла ще у 90-х і не змінювалася з 2014 року.

Про це йдеться у статті ЕП.

Розмір заборгованості від початку 2022 року не змінювався, тобто погашення основної суми цього боргу не відбувалося. Не відбувалося погашення боргу й у минулі періоди, з чого випливає висновок, що дана заборгованість наразі не обслуговується Україною.

ЕП надіслала запит щодо цього боргу до Міністерства фінансів, аби дізнатися про його природу та статус.

Яка історія цього боргу?

Як повідомили у Мінфіні, дана заборгованість перед Росією виникла ще у 1992-1993 роках.

Цей борг складається з двох частин:

заборгованість України за результатами торговельно-економічних відносин за 1992-1993 роки — на суму 2,5 млрд доларів;

борг за кредити, який Росія видала Україні у червні 1993 року на суму 203,9 млн доларів.

26 травня 1993 року ці борги було оформлено спеціальною міжурядовою угодою. Однак, очевидно, що Україна ще тоді не справно обслуговувала цей борг, бо у 1995 році було укладено додаткову угоду про його реструктуризацію.

ВІДЕО ДНЯ

У 1997 році Україна уклала з Росією нову угоду, відповідно до якої борги перед РФ мали погашатися за рахунок взаємозаліку заборгованості Росії за перебування її Чорноморського флоту в українському Криму. Тобто, Україна мала списувати зі своєї заборгованості перед Росією плату Росії за перебування Чорноморського флоту у Севастополі та оплачувати за рахунок цієї плати проценти за боргом.

Станом на дату укладання цієї угоди загальна заборгованість України за кредитами від Росії визнавалася у розмірі 3,074 млрд доларів. На кінець 2014 року залишок цієї заборгованості складав 605,9 млн доларів.

Зрештою, задля погашення боргів перед Росією, Україна дозволяла перебування Чорноморського флоту агресора у Криму. Згодом військова присутність Росії на півострові сприяла його окупації у 2014 році.

Чи обслуговує Україна цей борг зараз?

У Міністерстві фінансів зазначають, що розмір заборгованості перед Росією за цим боргом не змінювався з 2014 року.

"Починаючи з 2015 року взаєморозрахунки, пов’язані з перебуванням Чорноморського флоту російської федерації на території України не були підтверджені російською стороною, незважаючи на неодноразові звернення України", — зазначили там у відповідь на запит ЕП.

Там також додали, що вимог щодо погашення цього боргу наразі не надходило.

"Станом на сьогодні жодного звернення Паризького клубу кредиторів щодо розрахунків України з рф за двосторонньою Угодою про взаєморозрахунки, пов’язані з поділом Чорноморського флоту і перебуванням Чорноморського флоту російської федерації на території України, до України не надходило", — йдеться у відповіді Мінфіну.

Це весь спірний борг?

Наразі Україна оскаржує так званий "борг Януковича" — заборгованість за євробондами, які влада продала російському Фонду національного багатства наприкінці 2013 року в обмін на відмову від євроінтеграційного курсу.

Ще у грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію.

Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а у травні Україна подала документи для свого захисту в рамках цього судового процесу.

У своїх запереченнях українська сторона вказала, що угода про запозичення, укладена в грудні 2013 року, є недійсною, і не підлягає примусовому виконанню після низки причин.

Серед них: порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур під час випуску єврооблігацій, а також тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

В запереченні також наводяться докази військового вторгнення Росії на територію Автономної Республіки Крим та подальшої незаконної анексії півострова.

Окремо перераховані дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, факти підтримки в цьому регіоні сепаратистських осіб і військових дій.