У роботі WhatsApp стався масштабний збій

Користувачі WhatsApp у вівторок, 25 жовтня, заявили про збій у роботі додатку, а саме про немодливість відправляти повідомлення.

Про це свідчать дані сайту Downdetector.

Крім цього, у меншої кількості користувачів також виникли проблеми пов'язані зі спробою увійти до додатку.

Downdetector

Збій у роботі месенджера спостерігається практично по всьому світу. Зокрема, на проблеми поскаржились жителі США, країн Африки, Азії та Європи, включаючи Україні, Чехію, Польщу, Фінляндію, Італію та інші країни.

Офіційні причини збою поки що невідомі.