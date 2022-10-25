Курс валют 25 жовтня: готівкова гривня суттєво зміцнюється

У вівторок, 25 жовтня, готівкова гривня на чорному ринку суттєво зміцнилася відносно долара та євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:30 курс долара на чорному ринку становив 39,99 - 40,22 грн, а в понеділок, 24 жовтня, коливався на рівні 40,31 - 40,44грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то гривня також зміцнилася. Котирування на цей же час становили 38,63 - 38,92 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 38,79 - 39,0 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,0 - 40,6 грн (курс на 24 жовтня – 40,0 - 40,7 грн);

Євро – 38,4 - 39,45 грн (курс на 24 жовтня – 38,3 - 39,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 39,99 грн;

Ощадбанк – 40,1 - 40,7 грн;

Укрексімбанк – 40,0 - 40,5 грн;

Райффайзен – 40,1 - 40,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.