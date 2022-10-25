Власник KFC продає свою мережу в РФ – її можуть назвати "Rostic's"

Американська компанія Yum! Brands домовилася про продаж свого російського бізнесу KFC, за даними російських ЗМІ від нового власника мережа може отримати назву "Rostic's".

Про це йдеться в заяві на сайті компанії, російське ЗМІ Коммерсант.

Yum! Brands оголосила про укладення угоди купівлі-продажу про передачу права власності на свої російські ресторани KFC, операційну систему і права на генеральну франшизу, зокрема – мережу ресторанів, що працюють за франшизою KFC.

Покупцем виступила ТОВ "Смарт-Сервіс", яким управляє один з франчайзі, що працюють за франшизою KFC в Росії – Константін Котов і Андрєй Осколков.

Згідно з угодою, покупець відповідатиме за ребрендинг локацій під концепцію, яка не належить до Yum! Крім того, покупець відповідатиме за збереження співробітників компанії в Росії. Завершення транзакції залежить від регуляторних і державних схвалень, а також інших умов, погоджених сторонами. Після завершення угоди Yum! Brands припинить свою корпоративну присутність у Росії.

Як пишуть російські ЗМІ, новий власник зобов'язаний поступово ребрендувати всі 1 тис. закладів KFC у Росії в Rostic's. Існує ймовірність, що не всі франчайзі захочуть працювати під цим брендом, а орендодавці підвищать ставки оренди для нових партнерів.





