Україна отримає 30 мільйонів євро від MIGA на пілотний проєкт страхування

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) із групи Світового банку виділило Україні 30 мільйонів доларів на пілотний проєкт зі страхування інвестицій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на відкритті V українсько-німецького економічного форуму в Берліні, передає Урядовий портал.

"MIGA має успішні кейси в країнах, де велися терористичні дії. Агентство виділило Україні $30 млн на реалізацію пілотного проєкту зі страхування інвестицій. Ми продовжимо і нарощуватимемо цю роботу з усіма страховими агенціями Європи та світу", – наголосив Шмигаль.

Також Україна розраховує, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) винесе на затвердження ради директорів Світового банку пакет фінансової допомоги для залучення інвесторів.

Для сприяння інвестиціям Україна відновила приватизацію, поглиблює дерегуляцію, створює умови для швидких інвестицій. Також урядом подано зміни до закону про "інвестиційних нянь", що розширюють коло потенційних інвесторів.

"Преференції щодо проєктів від 20 млн євро тепер розповсюджувана проєкти від 12 млн євро. Крім того, будуть розширені сфери, в яких можна реалізовувати відповідні проєкти", – уточнив прем'єр.

Шмигаль додав, що Україна сформувала широке "інвестиційне меню" — понад 500 інвестпроєктів та можливостей у 10 галузях економіки із загальним потенціалом на суму понад 400 млрд дол.

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Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді поширити закон про "інвестиційних нянь" на проєкти від 12 мільйонів євро.