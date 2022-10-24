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Російський алюмінієвий гігант Rusal розмістить облігації на 6 мільярдів юанів

Понеділок, 24 жовтня 2022, 17:15 - Олексій Павлиш

Російський виробник алюмінію UC Rusal вирішив розмістити облігації на 6 млрд юанів: термін обігу випуску - 2,5 роки.

Про це пише "Интерфакс" з посиланням на джерело на фінансовому ринку.

Зазначається, що номінальна вартість бондів - 1000 юанів.

При цьому компанія встановила фінальний орієнтир випуску серії БО-001Р-01 на рівні 3,75% річних.

"Розрахунки при виплаті купонів і погашення випуску будуть проводитися в юанях, за рішенням емітента та запитів інвесторів можливі виплати у безготівковому порядку в рублях за офіційним курсом Банку Росії.

Мінімальна заявка - кратна еквіваленту 1000 юанів у рублях за офіційним курсом на дату розміщення, але не менше 1,4 млн рублів", - йдеться у повідомленні.

У липні 2022 року Rusal став першим російським емітентом, який випустив облігації у юанях на внутрішньому ринку. Компанія розмістила два 5-річні випуски по 2 млрд юанів кожен зі ставкою 3,9% річних.

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Нагадаємо:

Російський виробник алюмінію UC Rusal розраховує перевести на юань майже всі продажі до Південно-Східної Азії, які становлять до третини його виторгу. 

Економічна правда

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