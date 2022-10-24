Шольц закликав вкладатись у відбудову України: це інвестиції у майбутнього члена ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Берліні та закликав до інвестування у повоєнну відбудову України.

Про це Шольц написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми підтримуємо Україну у війні та у відновленні. Ви можете розраховувати на нас, Денисе Шмигаль. Сьогодні на німецько-українському Економічному форумі та завтра на міжнародній конференції з відновлення ми обговоримо способи надання довгострокової підтримки", - зазначив Шольц.

Він підкреслив: той, хто інвестує у відновлення України, той інвестує у майбутнього члена ЄС.

"2000 німецьких компаній вже працюють там і особливо цінують цілеспрямованих фахівців - величезний потенціал, навіть якщо шлях до ЄС все ще потребує реформ", - додав Шольц.

Як повідомлялося, на конференції представлять позиційний документ "Відновлення України" - за зразок взято План Маршалла з відбудови Західної Німеччини після Другої світової війни за допомогою США.

Раніше Шольц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що для відбудови України має бути створений свій "план Маршалла", у якому Європейський Союз відіграватиме особливу роль.

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Європейська правда