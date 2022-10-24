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НБУ позбавив російських акціонерів права голосу у трьох банках

Понеділок, 24 жовтня 2022, 16:04 - Анастасія Жарикова

Національний банк тимчасово позбавив російських акціонерів права голосу у банках "Форвард", "Український капітал" та Перший інвестиційний банк.

Про це повідомляється на сайті регулятора, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що Нацбанк заборонив ТОВ "Скела Терціум", який володіє 21,39% акцій у банку "Український капітал", користуватися правом голови, а також заборонив голосувати мажоритарному акціонеру ПІБу Євгену Гінеру (88,89%).

У Форвард Банку Нацбанк тимчасово заборонив голосувати: 

  • Рустаму Таріко (опосередковано 100% акцій);
  • АТ "Компанія "Російський стандарт" (опосередковано 100%);
  • ТОВ "Російський Стандарт-Інвест" (14,64% опосередковано);
  • АТ "Банк Російський Стандарт" (100% прямо).

НБУ банки
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