НБУ позбавив російських акціонерів права голосу у трьох банках
Понеділок, 24 жовтня 2022, 16:04 -
Національний банк тимчасово позбавив російських акціонерів права голосу у банках "Форвард", "Український капітал" та Перший інвестиційний банк.
Про це повідомляється на сайті регулятора, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що Нацбанк заборонив ТОВ "Скела Терціум", який володіє 21,39% акцій у банку "Український капітал", користуватися правом голови, а також заборонив голосувати мажоритарному акціонеру ПІБу Євгену Гінеру (88,89%).
У Форвард Банку Нацбанк тимчасово заборонив голосувати:
- Рустаму Таріко (опосередковано 100% акцій);
- АТ "Компанія "Російський стандарт" (опосередковано 100%);
- ТОВ "Російський Стандарт-Інвест" (14,64% опосередковано);
- АТ "Банк Російський Стандарт" (100% прямо).