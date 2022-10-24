Кабмін оновив перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги переселенцям

Мінреінтеграції своїм наказом затвердило оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Там додали, що перелік не є фіксованим - він регулярно актуалізується.

До оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (59), Херсонської (48), Миколаївської (26), Сумської (20), Чернігівської (4) областей. Загалом у переліку наразі 326 громад, зазначили в міністерстві.

"Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави. Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій", - пояснили в уряді.

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:

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території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", - йдеться у роз'ясненні.

Економічна правда