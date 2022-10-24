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У Білорусі виникли проблеми з доступом до каналів зв'язку платіжної системи Visa

Понеділок, 24 жовтня 2022, 14:05 - Анастасія Жарикова
 
Getty images

У Білорусі у понеділок, 24 жовтня, виявили проблеми з доступом до каналу зв'язку з міжнародною платіжною системою VISA.

Про це повідомив процесинговий центр, передає Інтерфакс-Україна.

"ВАТ "Банковский процессинговый центр" інформує, що наразі є недоступність каналу зв'язку з міжнародною платіжною системою VISA", - йдеться у повідомленні процесингового центру.

"У зв'язку з цим можливі відмови в обслуговуванні клієнтів за картками міжнародної платіжної системи VISA", - уточнили в організації.

Фахівці докладають спільних зусиль для відновлення каналу зв'язку в максимально стислий термін.

Нагадуємо:

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запровадив заборону на підвищення цін у країні, починаючи з 6 жовтня.

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