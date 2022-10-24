Банки вже видали кредитів за держгарантіями майже на 50 мільярдів

Із початку використання інструменту держгарантій на портфельній основі з грудня 2020 року вже видано 15 365 кредиів на загальну суму 49,07 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Так, станом на 1 жовтня 2022 року 27 банків-кредиторів обслуговують 15 070 кредитів на суму 47,59 млрд гривень.

"Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 29,07 млрд гривень. Це близько 83% від загального ліміту наданих гарантій (35,014 млрд гривень).

При цьому у вересні поточного року укладено 639 кредитних договорів на суму 2,3 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,18 млрд гривень", - звітують у Мінфіні.

Зазначається, що за кількістю кредитів, виданих під державні гарантії на портфельній основі, лідирує АТ КБ "Приватбанк" - наразі обслуговується 10 149 кредитів на загальну суму 15,02 млрд грн, що становить 93% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів є АТ "Ощадбанк" – 2 172 кредити на загальну суму 8,18 млрд грн (відповідно - 98% від ліміту банку).

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"Найбільший обсяг кредитів видано в Одеській області, де загалом оформлено 1 105 кредитів на 3,66 млрд гривень. У Кіровоградській області таких кредитів видано 748 на 3,19 млрд грн, у Дніпропетровській області – 1 337 кредитів на 3,05 млрд грн та у Києві – 780 кредитів на 3,1 млрд гривень", - додали в Мінфіні.

При цьому за видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видано у таких сферах:

сільське господарство – 7 288 кредитів на 33 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 4 708 кредитів на загальну суму 7,6 млрд грн;

переробної промисловості – 1 184 кредити на 4,2 млрд гривень.

Економічна правда