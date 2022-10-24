Курс валют на 24 жовтня: гривня ослабла на чорному ринку, але не в банках

У понеділок, 24 жовтня, готівкова гривня на чорному ринку дещо ослабла відносно долара, натомість у касах банків курс зміцнився.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс долара на чорному ринку становив 40,31 - 40,44 грн, а в п’ятницю, 21 жовтня, коливався на рівні 40,24 - 40,47грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то гривня також ослабла. Котирування на цей же час становили 38,79 - 39,0 грн. Для порівняння, у п’ятницю курс коливався на рівні 38,60 - 38,93 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,0 - 40,7 грн (курс на 21 жовтня – 40,20 - 40,80 грн);

Євро – 38,3 - 39,5 грн (курс на 21 жовтня – 38,4 - 39,33 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,2 - 40,8 грн;

Укрексімбанк – 40,2 - 40,7 грн;

Райффайзен – 40,2 - 40,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.