Ціни на нафту падають через просочення поганих настроїв у Китаї на ринки

Ціни на нафту у понеділок, 24 жовтня, падають попри зростання попиту на енергоресурси в Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство зазначає, що тиск на ринок продовжує чинити зміцнення долара, а також побоювання щодо спаду у світовій економіці внаслідок швидкого посилення грошово-кредитної політики світовими центробанками.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:15 за київським часом у понеділок складає 92,87 за дол/барель, що на 0,63 дол (0,67%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ці контракти здорожчали на 1,12 дол (1,2%), до 93,5 за дол/барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася на цей час на 0,6 дол (0,71%), до 84,45 дол/барель. На час закриття попередніх торгів вартість цих контрактів збільшилася на дол 0,54 (0,6%), до 85,05 дол/барель.

За підсумками минулого тижня Brent здорожчала на 2%, WTI – на 0,5%.

Економіка Китаю у третьому кварталі року зросла на 3,9%, що перевищило очікування економістів, але показує суттєве відставання від визначеної китайским урядом мети. Темпи збільшення китайського експорту у вересні сповільнилися до 5,7% з 7,1% у серпні, зростання імпорту склало 0,3%, як і місяцем раніше.

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Імпорт нафти Китаєм при цьому збільшився до 9,83 млн барелів на добу, максимуму з травня, свідчать підрахунки Bloomberg, засновані на даних Головного митного управління КНР.





