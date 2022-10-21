США можуть встановити стелю цін на нафту у понад 60 доларів – Bloomberg

Сполучені Штати можуть встановити верхню межу ціни на експорт російської нафти на рівні понад 60 доларів за барель – вище, ніж очікувалося раніше – аби вантажі не зникли з ринку.

Про це повідомляє Bloomberg на підставі аналізу виступів чиновників та посилань на історичні дані цін, які, за словами посадовців, вони будуть використовувати як частковий орієнтир.

У ході попереднього обговорення плану щодо впровадження стелі цін на російську нафту орієнтир перебував у діапазоні від 40 до 60 доларів.

США прагнули встановити таку ціну, яка була б достатньо високою, щоб покрити виробничі витрати і стимулювати подальший видобуток в РФ, та при цьому позбавила би агресора прибутків. У Росії передбачувано заявили, що не продаватимуть нафту країнам, які підтримують запровадження стелі.

Встановлення цінової стелі вище, ніж обговорювалося, суперечило б одній із публічно заявлених цілей плану – позбавити Москву нафтових доходів. Водночас це також відповідало б іншій меті плану залишити російську нафту на ринку, оскільки наближаються проміжні вибори в США і ціни на бензин продовжують зростати.

У жовтні країни, що також підтримали запропонований Штатами план щодо стелі цін на нафту, зустрічаються для визначення рівня цін на російську сиру нафту та на деякі нафтопродукти.

Міністерка фінансів Джанет Йеллен та її заступник Воллі Адейемо неодноразово вказували на історичні ціни на російську нафту як на орієнтир при встановленні верхнього ліміту. Середня ціна поставки нафти марки Urals становила 63 долари за барель за останні три роки і 64 долари за п'ять років. Цього місяця вона склала в середньому майже 74 долари.

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Ціновий ліміт розроблений як "аварійний вихід" для нафти, заблокованої санкціями ЄС і Британії, які забороняють компаніям в цих юрисдикціях відправляти, фінансувати або страхувати вантажі з російською нафтою в будь-якій точці світу з 5 грудня.

США побоюються, що ці обмеження заблокують нафту всередині Росії і призведуть до стрибка світових цін, тому Мінфін країни розробило план, який дозволить перевізникам отримати доступ до цих послуг, якщо ціна вантажу дорівнює або нижче верхнього ліміту.