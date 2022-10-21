LG може перенести виробництво з РФ до Узбекистану чи Казахстану – ЗМІ

Південнокорейський виробник побутової техніки LG планує закрити завод у Підмосков'ї та перенести виробництво з Росії: компанія обирає між Узбекистаном та Казахстаном.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерело на ринку побутової техніки.

За словами співрозмовника газети, керівництво LG обговорює можливість закриття заводу в Росії (випускає холодильники, пральні машини та телевізори) та перенесення виробництва в Узбекистан на потужності Artel.

За його словами, частину топ-менеджменту російського LG вже релокували до Ташкента.

"Про плани переїзду відомо і гендиректору TecomDaily Денису Кускову. У Artel Electronics уточнили, що на даний момент партнерства з LG немає, а інформація про переговори не розкривається.

Тим часом співрозмовник "Ъ" у Казахстані каже, що LG домовляється з владою цієї країни. В LG там з 1998 року вже працював завод в Алмати (випускав той же асортимент, що і російський)", - йдеться у статті.

Але джерело "Ъ", близьке до уряду Казахстану, повідомило, що кілька років тому завод було закрито, а зараз Міністерство цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості країни обговорює з LG відкриття нового.

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У глобальному офісі компанії на запит не відповіли.

Після початку повномасштабної війни в Україні в лютому виробники електроніки та побутової техніки почали зупиняти постачання продукції до РФ.

LG зробила це в середині березня. Американська Whirlpool (випускала в Липецькій області техніку Indesit, Whirlpool, Hotpoint) продала активи в РФ турецькій Arcelik (техніка Blomberg, Beko та ін.)

Німецький Bosch розпочав пошуки покупця на свій бізнес у країні, підсумки переговорів наразі невідомі.

Економічна правда