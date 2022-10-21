За три роки на банкрутство подала тисяча українців

За три роки існування в Україні можливості банкрутства для фізичних осіб процедуру було розпочато відносно 978 боржників.

Про це повідомляє Опендатабот на основі даних Вищого господарського суду України.

У 2019 році за перші неповні три місяці можливістю "обнулити" свій борг скористалось лише 10 українців. Пікова кількість банкрутів спостерігалася у 2021 році, а з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість банкрутів дещо зменшилась.

Так, за 10 місяців 2022 року суд зафіксував 286 подань, а за цей же час торік – 343 подання.

Банкрутство фізичної особи – це легальна можливість "обнулити" свій борг. До 2019 року збанкрутувати в Україні могли лише юрособи.

Процедура банкрутства не доступна особам які, наприклад, після взяття на себе кредитних зобов’язань відчужили майно на користь родичів або пов’язаних з ним осіб, або ж не готові надати повну інформацію про майновий стан.

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