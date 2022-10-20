Шольц: Путін сподівався шантажувати нас відключенням газу. Але й тут він помилився

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН звільнилася від залежності від енергоносіїв РФ та добре підготувалися до майбутньої зими.

Про це Шольц заявив під час виступу в Бундестазі, пише Die Welt.

Перед самітом ЄС у Брюсселі Шольц закликав до європейської єдності під час війни та енергетичної кризи.

За його словами, ЄС виходить із кризи сильнішим. "Ми не слабкі", - наголосив канцлер ФРН.

Шольц засудив нещодавні удари РФ по цивільних об'єктах в Україні, назвавши такі дії воєнними злочинами, котрі не допомужть Росії виграти війну.

"Така тактика випаленої землі не допоможе Росії виграти війну", - сказав канцлер. За його словами, це лише посилило рішучість і наполегливість України та її партнерів.

Такі дії РФ, як і "мобілізацію російських чоловіків на війну", він назвав "актом відчаю".

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Шольц запевнив, що ФРН буде підтримувати Україну - допоки це буде потрібно.

Канцлер Німеччини заявив, що Путін відверто і безвідповідально погрожує світу застосуванням ядерної зброї.

"Він хоче посіяти страх, розділити і залякати. Він спекулює на нашій слабкості. Але він помиляється. Ми не слабкі. Німеччина разом, Європа - разом.

Наші глобальні альянси сильніші та живіші, ніж будь-коли. Путін не досягне своїх військових цілей", - додав Шольц.

"Ця Росія при Путіні більше не є надійним торговельним партнером. Путін сподівався шантажувати нас відключенням газу. Але й тут він помилився... Разом ми переживемо зиму", - підкреслив Шольц.

Німецький канцлер, зокрема, розповів, що у межах підготовки до зими Німеччина почала отримувати газ із Франції, також готуються до запуску перші термінали зрідженого газу, укладено нові контракти на постачання, ухвалено рішення про продовження експлуатації атомних станцій і тимчасове повернення до вугілля.

"Ми звільнилися від залежності та добре підготувалися до майбутньої зими. Ми вживаємо необхідних заходів і не даємо себе залякати", - запевнив він.

За його словами, високі ціни на енергоносії є "випробуванням".

Німеччина буде підтримувати стриманий підхід до обмеження цін на газ, додав канцлер.

"Політично встановлений поріг цін завжди пов'язаний з ризиком того, що виробники почнуть продаватимуть свій газ в іншому місці, а ми, європейці, зрештою отримаємо не більше газу, а менше", – пояснив Шольц свою позицію.

Шольц підкреслив, що ЄС повинен тісно координувати роботу з іншими великими споживачами газу, такими як Японія та Корея, "щоб ми не конкурували один з одним". При цьому розумну ціну також необхідно обговорити з виробниками.

"Я переконаний, що такі країни, як США, Канада та Норвегія, які солідарні з Україною, зацікавлені в тому, щоб енергія не стала недоступною для Європи", - сказав він.

Економічна правда