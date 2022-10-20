"Нова пошта" розробила мобільне відділення для деокупованих територій, де немає світла

фото: нова пошта

Логістична компанія "Нова пошта" розробила спеціальне мобільне відділення для роботи на деокупованих територіях, де немає світла: наразі його встановлено у смт Рогань на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відділення працює щодня з 11:00 до 15:00 та розташовується за адресою: Рогань, вулиця Першого травня,1.

Мешканці смт Рогань та прилеглих селищ тепер можуть отримувати звичні послуги - прийом та видачу посилок вагою до 10 кг. Розрахуватися за доставку можна через мобільний додаток або автосписанням. Готівка наразі не приймається", - пояснили в компанії.

Зазначається, що це друга модель інноваційного мобільного відділення Нової пошти, яке створене на базі БДФ-контейнера для перевезення посилок.

Нове мобільне відділення має гідравлічні опори, які дозволяють швидко опустити контейнер після транспортування, а також відрегулювати висоту для комфортного обслуговування клієнтів. Воно може обслуговувати до 10 000 посилок за місяць.

"Тепер зовні мобільне відділення оздоблене металевими 3D панелями, що значно полегшує конструкцію, а всередині - вбудовані підвісні розкладні полиці для зберігання та пакування посилок. Для захисту від опадів та прямих сонячних променів, відділення оснащене електричною маркізою.

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Також нова модель обладнана вбудованим поштоматом на 62 комірки, довжиною 3 м і висотою 1,4 м для зручності отримання у найвищій точці. Нагадуємо, що у поштомат можна відправити речі вагою до 20 кг та розміром 40х60х30 см. Планується, що стіна-поштомат запрацює, коли відновляться обсяги доставки в регіоні", - розповіли у "Новій пошті".

Мобільне відділення може працювати як від мережі 220В, так і від генератора, тому його зручно використовувати на територіях, де немає електронергії, кажуть у компнії.

Біля відділення встановлено модуль Starlink і мешканці можуть користуватись інтернетом безкоштовно.

Компанія планує виробити та запустити в роботу ще 20 таких мобільних відділень, щоб надавати свої послуги там, де немає світла та змоги швидко відкрити стаціонарне відділення.

Наразі Нова пошта вже відновила роботу у 50 звільнених населених пунктах у Донецькій області, на Херсонщині та Харківщині.

Економічна правда