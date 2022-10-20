Ціни на нафту зростають через можливе послаблення COVID-обмежень у Китаї

Ціни на нафту зросли приблизно на 1 долар у четвер: на настрої інвесорів вплинули новини про те, що Китай розглядає можливість скоротити тривалість карантину для відвідувачів, які прибуваюь до країни.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Грудневі ф'ючерси на нафту Brent зросли на 80 центів, або 0,9%, до 93,21 доларів за барель станом на 06:10 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою в листопаді зросли на 1,29 долара, або на 1,5%, до 86,84 долара за барель.

Контракт WTI з поставкою в грудні востаннє подорожчав на 1,4%, або на $1,16 цента, до $85,68 за барель.

Причини зміни цін

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"Ринок реагує на ці карантинні новини і, як наслідок, мерехтливого світла в кінці тунелю політики нульовгої Covid", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management, додавши, що це "перший позитивний знак, який ми бачили" з Китаю щодо Covid.

Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, цього року дотримувався суворих обмежень щодо COVID-19, що сильно обтяжувало бізнес і економічну активність, що знижує попит на пальне.

Bloomberg повідомив у четвер з посиланням на джерела, що Китай розглядає можливість скоротити період карантину для відвідувачів, що прибувають, до семи днів з 10.

Економічна правда