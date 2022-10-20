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Укр / Рус

У США створили робочу групу для термінової допомоги Україні

Четвер, 20 жовтня 2022, 09:59 - Дана Гордійчук

У Сполучених Штатах була створена спеціальна робоча група, яка займатиметься нагальними потребами Україні під час війни.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Він зауважив, що у Вашингтоні майже у всіх міністерствах та відомствах створені окремі команди та групи, які займаються пошуком можливостей для допомоги Україні у часи повномасштабної війни. 

"І це не лише поставки дуже важливого озброєння та військової техніки, а й пряма фінансова підтримка державного бюджету України і всебічна гуманітарна допомога постраждалим регіонам", – зауважив Найєм.

Тепер було підписано документ щодо створення спеціальної робочої групи, яка передусім займатиметься нагальними потребами Україні під час війни і після перемоги. 

Під спільною заявою підписи поставили міністра інфраструктури України Олександр Кубраков, міністерка торгівлі США Джина Раймондо та міністр транспорту США Піт Буттіджедж. 

"Далі буде перша робоча зустріч новоствореної групи і ми спільно будемо міркувати, як привабити американський бізнес до українських інфраструктурних проєктів", – додав Найєм.

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Економічна правда
Укр / Рус
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