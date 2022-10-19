Нацкомісія з цінних паперів встановила нову підставу для зупинення ліцензій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків на доповнений перелік випадків зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності.

Про це йдеться у заяві регулятора.

Так, Комісія встановила, що під час дії воєнного стану НКЦПФР може зупиняти дію ліцензії на підставі листа ліцензіата з повідомленням про вплив на його діяльність надзвичайних та невідворотних обставин, що обумовлюють неможливість виконання ним вимог до професійної діяльності, встановлених регулятором.

Раніше НКЦПФР тимчасово зупинила дію ліцензій компаніям, що знаходяться на території в районі проведення воєнних дій, та які повідомили про неможливість провадити професійну діяльність на ринках капіталу.

Економічна правда