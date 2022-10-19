Лівий берег Києва частково лишився без світла через аварію – ДТЕК

У Дарницькому районі Києва сталося аварійне відключення світла - Фахівці ДТЕК Київські електромережі вже виїхали на енергооб’єкт для з’ясування причин.

Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі у Facebook о 16:00.

"Ми ліквідовуємо порушення в мережах Лівого берега столиці.

У зв'язку з порушенням в роботі мереж ДТЕК Київські електромережі сталося аварійне відключення електропостачання мешканців Дарницького району.

Фахівці компанії вже виїхали на енергооб’єкт для з’ясування причин. Енергетики проводять обстеження та докладають всі необхідні зусилля, щоб відновити електропостачання для жителів міста", - йдеться у повідомленні.

"Як тільки причини будуть з’ясовані, ми зможемо зорієнтувати наших клієнтів про час відновлення електропостачання", - заявила компанія.

У коментарях до допису у компанії запитали, який орієнтований час відновлення електропостачання в Дарницькому районі, вул. Срібнокільська, 8.

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"Аварійне відключення орієнтовно до 19-00. Приносимо вибачення за незручності", - відповіли в компанії.