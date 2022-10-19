Трейдер Glencore поставив алюміній "Русалу" на склади Лондонської біржі металів у Кореї – ЗМІ

Трейдер Glencore поставив значну кількість російського алюмінію на зареєстровані склади Лондонської біржі металів у Гваньянгу, Південна Корея.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, які безпосередьо знайомі з цим питанням.

Інший співрозмовник додав, що алюміній, доставлений у Гваньянг, вироблений "Русалом".

Glencore - швейцарська торгова компанія, один із найбільших у світі постачальників сировинних товарів.

"Поставки на склади LME підкреслюють труднощі, з якими стикається "Русал", найбільший у світі виробник алюмінію за межами Китаю, оскільки контракти 2022 року закінчуються, а покупці уникають російського металу за контрактами 2023 року", - повідомило одне з джерел агентства.

Деякі покупці алюмінію та кінцеві споживачі в транспортній, будівельній та пакувальній промисловості не хочуть, щоб алюміній Rusal був у їхній продукції. Небажаний метал, такий як алюміній Русала, зазвичай потрапляє в систему LME, "ринок останньої надії для споживачів і виробників".

Джерела не повідомляють, скільки алюмінію Русала було доставлено компанією Glencore на склади LME у Гваньянг.

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Glencore і Лондонська біржа металів відмовилися від коментарів. "Русал" не відповів на запит Reuters про коментар.

Новини про те, що адміністрація Байдена розглядає обмеження імпорту російського алюмінію як можливу відповідь на ескалацію РФ війни в Україні, спричинили стрибок цін на алюміній більш ніж на 7% минулого тижня в середу.

Трейдери алюмінію заявили, що таку реакцію викликали занепокоєння щодо дефіциту, якщо на "Русал" запровадять санкції.

"Русал" є найбільшим у світі виробником алюмінію за межами Китаю, на частку якого припадає 6% світових поставок, які цього року оцінюються приблизно в 70 мільйонів тонн.

У п'ятницю запаси алюмінію на складах LME підскочили на 65 825 тонн до 433 025 тонн. З них 23 525 тонн було доставлено в Гваньянг у Південній Кореї та 44 675 тонн у Порт Кланг у Малайзії.

Раніше цього місяця LME запустила документ для обговорення можливості заборони продажу та зберігання російського алюмінію, нікелю та міді в своїй системі.

Нагадаємо:

Білий дім розглядає повну заборону на російський алюміній у відповідь на ескалацію Росією війни в Україні. Метал довгий час був захищений від санкцій через його важливість у всьому, від автомобілів і хмарочосів до iPhone.

Економічна правда