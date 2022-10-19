Всі розділи
Укр / Рус

Видатки держбюджету з початку війни наближаються до 1,5 трильйона: на що витратили кошти

Середа, 19 жовтня 2022, 13:07 - Анастасія Жарикова

У вересні касові видатки з загального фонду держбюджету становили 234,1 мільярда гривень, а з початку великої війни досягли 1,43 трильйона гривень.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби, передає пресслужба Мінфіну.

Найбільше у структурі видатків найбільше спрямували на такі потреби:

  • 605 млрд грн (у вересні – 106 млрд грн) – оплата праці з нарахуваннями, або 42,2% від загального обсягу видатків, витрачених за період війни. 

З них на грошове утримання військовослужбовців  спрямовано 458,5 млрд грн (у вересні – 82,9 млрд грн);

  • 331,3 млрд грн (у вересні  – 62,6 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг або 23,1%. 

Зокрема, на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту та реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення

301,4 млрд грн (у вересні  – 44 млрд грн) або 21% від загального обсягу видатків спрямували на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або. На обслуговування державного боргу спрямували 81,6 млрд грн (у вересні  – 4,1 млрд грн) або 5,7% від загального обсягу;

Трансферти місцевим бюджетам становили 79,7 млрд грн (у вересні – 9,2 млрд грн)  або 5,6% від загального обсягу.

ВІДЕО ДНЯ
 
Мінфін

бюджет Мінфін Казначейство
Матеріали за темою
Рада збільшила військові видатки бюджету-2022 на 387 мільярдів: як розподілять кошти 18 жовтня 2022, 17:45
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік 14 жовтня 2022, 16:41
Кабмін планує збільшити військові видатки на 387 мільярдів: як розподілять кошти 14 жовтня 2022, 15:28
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті