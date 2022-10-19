Зона безпеки навколо ЗАЕС: глава МАГАТЕ Гроссі може знову приїхати до України та РФ

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розраховує найближчим часом повернутися в Україну для продовження переговорів про створення зони безпеки навколо окупованої Росією Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Reuters.

"Є ймовірність, що я повернуся в Україну і Росію, це, власне, те, про що ми принципово домовилися, на даний момент ми продовжуємо консультації, спрямовані на встановлення зони захисту", - сказав він під час поїздки до Аргентини.

Він додав, що це передбачає взаємодію, коли він як глава МАГАТЕ отримуʼ відповіді та реакцію з обох сторін.

"І я шукаю нові шляхи просування вперед, і для цього в якийсь момент, ймовірно, дуже скоро мені доведеться повернутися", – зауважив він.

Ці переговори вважаються ключовими для усунення занепокоєнь, які виникли з серпня щодо ризиків обстрілу Запорізької або поблизу неї, найбільшої атомної електростанції в Європі. Росія та Україна звинувачують одна одну в обстрілах.

Що стосується застосування Росією проти України ядерної зброї глава МАГАТЕ вважає, що РФ може використати це лише як "крайній захід"

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"Я вважаю, що можливість використання Росією ядерної зброї не є негайною можливістю. Очевидно, що нічого не можна виключати, я не перебуваю в механізмі прийняття рішень у цій країні, але я вважаю, що це буде крайній захід", — сказав Гроссі.

Нагадуємо:

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі позитивно оцінює підсумки останніх консультацій із Україною та РФ щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС.