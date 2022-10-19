Акції Netflix стрибнули на 15% після даних про збільшення підписників

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Стрімінгова платформа Netflix прозвітувала про 2,4 млн нових передплатників за підсумками кварталу, чим заперечила побоювання інвесторів щодо подальших показників компанії – акції зросли на понад 15% після публікації.

Про це повідомляє Financial Times.

Так, у третьому кварталі року Netflix припинив втрачати передплатників. Зокрема, цим компанія завдячує виходу популярних серіалів, серед яких – четвертий сезон "Дивних див" і "Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера".

Результат понад як удвічі перевищив прогнозовану кількість нових передплатників компанії і збільшив їхню загальну кількість до 223 мільйони, що на 2,6% більше, ніж роком раніше. Компанія очікує вийти на показник у 227 мільйони до кінця поточного кварталу.

"На щастя, ми покінчили з кварталами відтоку", – сказав виконавчий директор компанії Рід Ґастінґс. "Ми повернулися до приросту".

Акції Netflix виросли на 15,5% на пізніх торгах.

При цьому компанія повідомила про незначне зниження чистого прибутку - з 1,44 млрд доларів рік тому до 1,4 млрд доларів. Ґастінґс попередив, що виручка і прибуток знизяться в четвертому кварталі через вплив сильного долара та інфляції.

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У квітні компанія показала втрату передплатників, зокрема внаслідок високої інфляції у світі та дедалі жорсткішої конкуренції на ринку.

У пошуках способів повернутися до зростання Netflix запровадив "бюджетний" варіант підписки з рекламою, а також планує боротися з передачею паролів і запропонує власникам облікових записів можливість створювати "субакаунти" для сім'ї або друзів, які будуть користуватися одним обліковим записом.

Нагадуємо:

Netflix у листопаді запускає новий формат підписки на сервіс – він коштуватиме менше за чинні плани, але міститиме рекламу.