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Один з енергооб’єктів ДТЕК відключено від енергосистеми через обстріли росіян

Середа, 19 жовтня 2022, 09:23 - Дана Гордійчук

Вночі у середу, 19 жовтня, російські війська знову атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру, у ході чого одне з підприємств було серйозно пошкоджено і відключено від енергосистеми.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Ніхто з працівників підприємства не постраждав.

Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання та інфраструктуру підприємства, відтак наразі воно повністю відключено від енергосистеми. 

"Енергетики оперативно розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілів для подальшого відновлення роботи", – повідомили у компанії. 

Зупинка підприємства призвела до обмежень енергопостачання в регіоні, але наразі тривають роботи з його відновлення. 

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Вночі у середу росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, внаслідок чого багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі залишилися без електроенергії.

Економічна правда
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