Один з енергооб’єктів ДТЕК відключено від енергосистеми через обстріли росіян

Вночі у середу, 19 жовтня, російські війська знову атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру, у ході чого одне з підприємств було серйозно пошкоджено і відключено від енергосистеми.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Ніхто з працівників підприємства не постраждав.

Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання та інфраструктуру підприємства, відтак наразі воно повністю відключено від енергосистеми.

"Енергетики оперативно розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілів для подальшого відновлення роботи", – повідомили у компанії.

Зупинка підприємства призвела до обмежень енергопостачання в регіоні, але наразі тривають роботи з його відновлення.

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Вночі у середу росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, внаслідок чого багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі залишилися без електроенергії.