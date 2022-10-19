Один з енергооб’єктів ДТЕК відключено від енергосистеми через обстріли росіян
Вночі у середу, 19 жовтня, російські війська знову атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру, у ході чого одне з підприємств було серйозно пошкоджено і відключено від енергосистеми.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Ніхто з працівників підприємства не постраждав.
Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання та інфраструктуру підприємства, відтак наразі воно повністю відключено від енергосистеми.
"Енергетики оперативно розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілів для подальшого відновлення роботи", – повідомили у компанії.
Зупинка підприємства призвела до обмежень енергопостачання в регіоні, але наразі тривають роботи з його відновлення.
Нагадуємо:
Вночі у середу росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, внаслідок чого багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі залишилися без електроенергії.