Причиною пошкоджень "Північних потоків" були добре сплановані потужні підриви – розслідування

Результати попереднього розслідування датської влади щодо витоків на газопроводах "Північного потоку" у Балтійському морі показали, що причиною пошкодження стали потужні вибухи.

Про це повідомляє Associated Press.

У своїй заяві поліція Копенгагена зазначила, що провела низку попередніх розслідувань того, що вона називає "місцями злочину", за допомогою Збройних сил Данії та у співпраці, зокрема, з датським агентством безпеки та розвідки.

"Це дуже серйозно, і це аж ніяк не випадково. Це здається не просто запланованим, а дуже добре спланованим", – сказав міністр оборони Данії Мортен Бьодсков.

Подальшим розслідуванням інцидентів займатиметься спільна слідча групуа

розвідувальне агентства та поліції. Про терміни завершення детективи поки сказати не можуть.

Раніше у жовтні шведські спецслужби отримали підтвердження на користь версії про диверсії на цих газопроводах.

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Нагадуємо:

Причиной повреждений на "Северных потоках" были хорошо спланированы мощные взрывы – расследование

Результаты предварительного расследования датских властей по утечкам на газопроводах "Северного потока" в Балтийском море показали, что причиной повреждения стали мощные взрывы.

Об этом сообщает Associated Press.

В своем заявлении полиция Копенгагена отметила, что провела ряд предварительных расследований того, что она называет "местами преступления", с помощью Вооруженных сил Дании и в сотрудничестве, в частности, с датским агентством безопасности и разведки.

"Это очень серьезно, и это отнюдь не случайно. Это кажется не просто запланированным, а очень хорошо спланированным", – сказал министр обороны Дании Мортен Бедсков.

Дальнейшим расследованием инцидентов будет заниматься совместная следственная группа

разведывательное агентство и полиции. О сроках завершения детективы пока сказать не могут.

Ранее в октябре шведские спецслужбы получили подтверждение в пользу версии диверсий на этих газопроводах.

Напоминаем:

Измерительные станции в Швеции и Дании зарегистрировали два мощных подводных взрыва незадолго до обнаружения утечек газа на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в том же районе в понедельник. Впоследствии были зафиксированы утечки еще в двух местах.













