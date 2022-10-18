Уганда хоче постачати в РФ свої електромобілі

Перший угандійський електромобіль Kiira EV Фото: риа новости

Уганда готова у майбутньому постачати до РФ електромобілі власного виробництва, а також має намір встановити пряме авіасполучення з Росією.

Про це в інтерв'ю російському прокремлівському агентству "РИА Новости" заявив посол африканської країни у РФ Мозес Кізіге.

"Ми воготовляємо автомобілі, щоби піклуватися про природу. Ми тільки почали, але колись будемо експортувати угандійські автомобілі до Росії", - сказав дипломат.

Він також заявив, що Уганда має намір встановити пряме авіасполучення з Росією, і не виключив переведення двосторонньої торгівлі на національні валюти (Уганда постачає до Росії фрукти і каву).

За словами посла, Уганда уклала угоду з "Камазом" щодо будівництва заводу з виробництва вантажівок для експорту на африканський ринок.

Він стверджує, що США не вдасться перешкодити країнам Африки співпрацювати з Москвою.

Угандійський електромобіль Kiira EVS. Фото: риа новости

Зазначається, що розробкою електромобілів в Уганді займається державна компанія Kiira Motors, створена в 2007 році. Першу модель Kiira EV компанія представила в 2011 році - назву машини придумав президент Уганди Йовері Мусевені, який перебуває на посаді з 1986 року.

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Економічна правда