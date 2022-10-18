Уганда хоче постачати в РФ свої електромобілі
Уганда готова у майбутньому постачати до РФ електромобілі власного виробництва, а також має намір встановити пряме авіасполучення з Росією.
Про це в інтерв'ю російському прокремлівському агентству "РИА Новости" заявив посол африканської країни у РФ Мозес Кізіге.
"Ми воготовляємо автомобілі, щоби піклуватися про природу. Ми тільки почали, але колись будемо експортувати угандійські автомобілі до Росії", - сказав дипломат.
Він також заявив, що Уганда має намір встановити пряме авіасполучення з Росією, і не виключив переведення двосторонньої торгівлі на національні валюти (Уганда постачає до Росії фрукти і каву).
За словами посла, Уганда уклала угоду з "Камазом" щодо будівництва заводу з виробництва вантажівок для експорту на африканський ринок.
Він стверджує, що США не вдасться перешкодити країнам Африки співпрацювати з Москвою.
Зазначається, що розробкою електромобілів в Уганді займається державна компанія Kiira Motors, створена в 2007 році. Першу модель Kiira EV компанія представила в 2011 році - назву машини придумав президент Уганди Йовері Мусевені, який перебуває на посаді з 1986 року.
Економічна правда