Уряд розгляне запровадження санкцій проти "керуючої" ЗАЕС російської компанії

Міжвідомча робоча група рекомендувала до подачі на розгляд Кабміну запровадження санкцій проти новоствореного АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" (РФ) та проти керівників російських молодіжних організацій, які підтримують агресію.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Росія продовжує не тільки війну против України, але й "спеціальну грабіжницьку операцію": окупанти вивозили з тимчасово окупованих територій зерно, метал, техніку. А тепер намагаються вкрасти Запорізьку АЕС. Але на будь-які спроби привласнити майно української держави ми діятимемо відповідно жорстко", – наголосила голова МРГ, перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Проєкт розпорядження щодо запровадження санкцій проти "Експлуатуючої організації ЗАЕС" розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Після доопрацювання його подадуть на розгляд Кабміну, а далі - РНБО.

Також МРГ рекомендувала до розгляду урядом з подальшим поданням на розгляд РНБО пакет санкцій проти керівників молодіжних організацій держави-терориста. Зокрема, тих, які мають відвертий військово-пропагандистський характер діяльності.

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ВІДЕО ДНЯ

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.

Російська державна корпорація "Росатом" створила акціонерне товариство "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС" з реєстрацією в Москві, яке має на меті керувати окупованою ЗАЕС.