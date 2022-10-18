У Києві змінили рух низки трамвайних і тролейбусних маршрутів: нема напруги на Троєщині
Вівторок, 18 жовтня 2022, 11:17 -
У Києві через відсутність напруги на Троєщині унаслідок ранкових ударів по об'єкту енергоінфраструктури змінено рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів.
Про це повідомили в КМДА.
Там повідомили про такі зміни:
- трамваї № 28Д курсують: ст.м. "Позняки" – бул. Перова;
- трамваї №№ 28, 35 курсують за маршрутом трамваїв № 22а;
- тролейбуси №№ 29Д, 30, 31, 47 курсують до зупинки "ст. Романа Шухевича";
- тролейбус № 50: ст. м. "Либідська" – пл. Дарницька.
Нагадаємо:
Російські окупанти у вівторок знову атакували Київ, є влучення в об’єкт енергозабезпечення.
Як повідомила пресслужба YASNO, компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК, через обстріл відбулось аварійне відключення на лівому березі.
Економічна правда
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