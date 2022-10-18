У Києві змінили рух низки трамвайних і тролейбусних маршрутів: нема напруги на Троєщині

У Києві через відсутність напруги на Троєщині унаслідок ранкових ударів по об'єкту енергоінфраструктури змінено рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів.

Про це повідомили в КМДА.

Там повідомили про такі зміни:

трамваї № 28Д курсують: ст.м. "Позняки" – бул. Перова;

трамваї №№ 28, 35 курсують за маршрутом трамваїв № 22а;

тролейбуси №№ 29Д, 30, 31, 47 курсують до зупинки "ст. Романа Шухевича";

тролейбус № 50: ст. м. "Либідська" – пл. Дарницька.

Нагадаємо:

Російські окупанти у вівторок знову атакували Київ, є влучення в об’єкт енергозабезпечення.

Як повідомила пресслужба YASNO, компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК, через обстріл відбулось аварійне відключення на лівому березі.

Економічна правда