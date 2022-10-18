Окупанти викрали двох посадовців ЗАЕС – Енергоатом

Російські окупанти знову викрали працівників Запорізької АЕС – 17 жовтня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку двох посадовців станції.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

Йдеться про начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

Наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо, додаои в Енергоатомі.

Компанія звернулася до генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаеля Ґроссі та світової спільноти з закликом задіяти усі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС з полону та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків.