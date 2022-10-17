Судно, яке прямувало за агропродукцією до Одеси, потрапило в аварію поблизу Стамбула

Балкер NEW HORIZON, який прямував за агропродукцією до Одеси, зіткнувся з вантажним судном у Мармуровому морі поблизу Стамбула.

Про це повідомило видання FleetMon.

"Балкер NEW HORIZON зіткнувся з вантажним судном LADY NURGUL біля Анкоріджа Ахіркапі, Стамбул, Мармурове море, приблизно о 13:45 UTC 16 жовтня", – йдеться у повідомленні.

Судно NEW HORIZON прямувало з Анкоріджа в Чорне море – в Україну – для завантаження зерном, але після зіткнення стало на якір.

Судно LADY NURGUL, що прибуло з Поті, Грузія, залишилося на якорі після зіткнення, але має продовжити свій рейс до Італії.

FleetMon

Наразі невідомо, наскільки серйозних пошкоджень зазнали судна внаслідок зіткнення.

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