Судно, яке прямувало за агропродукцією до Одеси, потрапило в аварію поблизу Стамбула
Балкер NEW HORIZON, який прямував за агропродукцією до Одеси, зіткнувся з вантажним судном у Мармуровому морі поблизу Стамбула.
Про це повідомило видання FleetMon.
"Балкер NEW HORIZON зіткнувся з вантажним судном LADY NURGUL біля Анкоріджа Ахіркапі, Стамбул, Мармурове море, приблизно о 13:45 UTC 16 жовтня", – йдеться у повідомленні.
Судно NEW HORIZON прямувало з Анкоріджа в Чорне море – в Україну – для завантаження зерном, але після зіткнення стало на якір.
Судно LADY NURGUL, що прибуло з Поті, Грузія, залишилося на якорі після зіткнення, але має продовжити свій рейс до Італії.
Наразі невідомо, наскільки серйозних пошкоджень зазнали судна внаслідок зіткнення.
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