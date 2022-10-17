Пляшка на перемогу: оголошуємо збір на автівки для ЗСУ, взамін – рідкісне вино

"Українська правда" разом з Торгово-Промисловою палатою оголошує розіграш рідкісного вина від українських виноробів, кошти від конкурсу підуть на купівлю автівок для Збройних Сил України.

Перші лоти – від виноробні "СлиВино" на Миколаївщині, якою володіє сім'я Георгія Молчанова.

Виноробня першою у 2018-му році отримала ліцензію на виробництво вина за спрощеною процедурою, а сьогодні це один з найбільш впізнаваних крафтових виноробів.

Напередодні "СлиВино" приєдналось до ініціативи УПП і ТПП і надало дві пляшки "іскристого".

Це вино натурального методу шампанізації з урожаю "воєнного" винограду 2022 року, яке пережило обстріли російських РСЗВ та потрапило на сторінки Daily Telegraph.

Дві пляшки цього чудового вина чекають на своїх переможців в редакції.

Загалом у нас розігрується 5 лотів від "СлиВино".

Лот №1 – це пляшка того самого іскристого та інші презенти від редакції. "Пляшку на перемогу" разом з ТПП ми вручимо в редакції УП в Києві. Проведемо екскурсію, покажемо, як працює УП і ЕП, поділимося інсайдами, і познайомимо вас з відомим інвестбанкіром і дописувачем НВ та УП Сергієм Фурсою.

Стартовий внесок – 800 грн. Для участі в розіграші необхідно закинути в банку 800 грн.

Лот №2, лот №3, лот №4 і лот №5 – це пляшка того самого іскристого, а також ще три пляшки вина з виноробні " СлиВино" – Аліберне, Ркацителі і Піно Нуар.

Стартовий внесок – 100 грн. Для участі в розіграші необхідно закинути в банку 100 грн.

Переможців розіграшу обере алгоритм.

Реквізити збору: Посилання на Банку: monobank.ua Номер картки Банки: 5375 4112 0090 2976 Обов‘язково вказуйте свій контактний номер телефону якщо ви не клієнт Monobank.

Якщо ж ви хочете ближче познайомитись з вином " СлиВино", тут сайт виноробні, на якому ви можете замовити все, чого ваша душа забажає.

В подальшому ЕП планує виставляти вина і інших виробників, не перемикайтесь.

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