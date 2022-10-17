Китай зупиняє перепродаж СПГ іншим країнам, щоб забезпечити власні запаси – ЗМІ

Влада Китаю наказала державним імпортерам газу припинити перепродаж скрапленого природного газу покупцям в Європі та Азії, щоб забезпечити власні запаси в опалювальний сезон.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників, які просили не називати їхніх імен.

Національна комісія з розвитку та реформ, що займається економічним плануванням в Китаї, наказала PetroChina Co., Sinopec та Cnooc Ltd. утримати вантажі СПГ для внутрішнього використання. У той час як продажі принесли деяке полегшення споживачам у Європі, швидке заповнення запасів і рекордно високі логістичні витрати при цьому знизили привабливість перепродажу палива.

Ціни на газ в Європі впали майже на 60% з максимуму в серпні, і наразі коливаються на рівні близько 900 доларів за тисячу кубометрів. Водночас вони залишаються рекордними для цієї пори року, оскільки країни Європи намагаються позбутися поставок з Росії.

Значний обсяг поставок СПГ до Європи тисне на спотові ціни в регіоні, чим змушує деяких постачальників розглядати можливість перенаправлення поставок до Азії, де ціни є більш привабливими.

Натомість прагнення Китаю забезпечити власне постачання може призвести до скорочення поставок до Європи і загострення енергетичної кризи в регіоні у разі холодної зими. Китай має великі контракти на закупівлю СПГ у таких експортерів, як США, і цього року азійські трейдери перенаправили частину цих поставок до Європи на тлі слабкого попиту на внутрішньому ринку.





