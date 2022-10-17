Goldman Sachs планує масштабну реорганізацію – Reuters

Американський фінансовий конгломерат Goldman Sachs планує масштабну реорганізацію, щоб об’єднати свої найбільші бізнеси в три підрозділи.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Так, передбачається об'єднання інвестиційно-банківського і торгівельного бізнесів в єдиний підрозділ.

Про плани планують офіційно оголосити 18 жовтня разом зі звітом про прибутки Goldman за третій квартал. Зокрема, передбачено поглинання споживчого банківського обслуговування відділом капіалу, сказав співрозмовник агентства.

Представник Goldman Sachs відмовився від коментарів виданню.

Агентство нагадує, що Goldman намагався скоротити свою залежність від нестабільних доходів від торгівлі та інвестиційного банківського обслуговування шляхом розвитку свого комерційного бізнесу.

"Це означало б, що амбіції генерального директора Девіда Соломона створити цифровий банк для масового ринку через підрозділ споживчого банківського обслуговування Маркуса відійдуть на другий план", - додає видання.

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Така організаційна зміна банку відбудеться незабаром після глобального скорочення робочих місць у вересні, яке могло вплинути на сотні банкірів, нагадує Reuters.

Очікується, що, як і його конкуренти на Уолл-стріт, банк повідомить про різке падіння чистого прибутку в третьому кварталі, оскільки доходи від банківських інвестицій сильно постраждали через падіння угод.

Очікується, що чистий прибуток Goldman у третьому кварталі становитиме 2,77 мільярда доларів, згідно з прогнозами аналітиків, складеними Refinitiv, порівняно з 5,38 мільярда доларів роком раніше.

Враховуючи складні умови роботи, Goldman ретельно переглядає всі свої плани витрат та інвестицій, щоб забезпечити найкраще використання своїх ресурсів, йдеться в останньому звіті Barclays.

Економічна правда