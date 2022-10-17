У Миколаєві обстрілами пошкоджені резервуари з олією компанії-експортера: олія тече вулицями міста

Росіяни дронами-камікадзе поцілили у ємності з олією одного з провідних експортерів соняшникової олії України в Миколаєві.

Про це повідомив у Facebook пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

"Вдруге російські нацисти поцілили у ємності з олією одного з провідних експортерів соняшникової олії України. 17% світового експорту цієї продукції проходило саме через цей термінал у місті Миколаїв. Ворог продовжує політику агресії проти всього світу, наносячи подібні удари про цивільній інфраструктурі аграрного сектору економіки нашої країни.

Минулого разу підприємство зазнало обстрілів крилатою ракетою. Цього разу - дронами-камікадзе.

Окрім того, складною є ситуація поблизу підприємства, враховуючи кількість олії, яка витікає на вулицю. Вогнеборці боролися з полум'ям кілька годин", - написав Плетенчук.

Як пишуть місцеві ЗМІ, вранці в понеділок, 17 жовтня, низкою вулиць у Миколаєві течуть річки соняшникової олії.

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"Причиною стало ушкодження внаслідок атаки дронами двох резервуарів ємністю по сім з половиною тисяч тонн кожна на території підприємства Заводського району. Виникла пожежа, яку оперативно загасили співробітники ДСНС. Однак самі цистерни пошкоджені – з них виливається олія. Рідина тече вулицею, стікає до міської каналізації, на дорозі утворилися глибокі калюжі", - пишуть "Новости-N".

Економічна правда