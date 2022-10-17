Російські виробники електроніки почали отримувати з Китаю до 40% бракованих мікрочипів – ЗМІ

Російські виробники комп'ютерів, телефонів, серверів та іншої електроніки зіткнулися зі збільшенням постачання бракованих комплектуючих - після початку повномасштбної війни в Україні частка браку зросла із 2% до 40%.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку електроніки.

Через санкції та порушення логістики імпортерам доводиться створювати довші ланцюжки поставок та закуповувати товари не безпосередньо у заводів, а у посередників і на біржах, тому ступінь контролю за якістю продукції падає, кажуть експерти.

Вони припускають, що проблема спричинить зростання цін на російське обладнання.

Так, частка бракованих мікросхем та компонентів у постачанні російським компаніям з Китаю з початку військових дій в Україні збільшилася з 2% до 40%, розповів співрозмовник "Ъ" на російському ринку електроніки.

На його думку, причина в тому, що через припинення офіційної співпраці зарубіжних дистриб'юторів із російськими партнерами останні стали самі налагоджувати канали ввезення електроніки та компонентів через неофіційних постачальників.

"Збільшення браку підвищить кінцеву вартість російської електроніки вдвічі і розтягне терміни виробництва", - зазначає він.

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Проблему підтверджує топ-менеджер великого російського виробника електроніки: дефіцит компонентів, спричинений порушенням логістики через пандемію, цього року посилився через санкції.

Виробники, за словами співрозмовника, змушені закуповувати компоненти у неавторизованих постачальників, які не відповідають за якість продукції.

Замовники самі почали закуповувати компоненти у Китаї та інших країнах, не маючи досвіду та технологій перевірки постачальників та продукції, зазначив гендиректор Центру сучасної електроніки Іван Покровський.

Водночас він стверджує, що проблема "стосується окремих компаній, а не всієї галузі". У Мінпромторгу РФ повідомили, що інформація про збільшення бракованих поставок комплектуючих туди не надходила.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Мінфін США став включати російських виробників і розробників електроніки до списків санкцій, через що останні виявилися відрізані від поставок зарубіжних компонентів. Під обмеження, зокрема, потрапили структура "Байкал Електронікс", МЦСТ, НВЦ "Елвіс", "Акваріус" та структура ГК Yadro.

Економічна правда