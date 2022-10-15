BMW хоче перенести британське виробництво електрокарів Mini до Китаю

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Автовиробник BMW перемістить виробництво електрокарів Mini з Британії в Китай через неефективність підприємства.

Про це повідомляє Bloomberg.

Німецький автовиробник виготовляє близько 40 000 електрокарів Mini на рік на своєму заводі за межами Оксфорда, але припинить виробництво до кінця наступного року.

Новий керівник Mini Стефані Вурст зазначила, що завод в Оксфорді працює неефективно, оскільки йому доводиться виробляти електричні та бензинові автомобілі на одній лінії. Вона також додала, що заводу потрібні ремонт та інвестиції для виробництва електромобілів.

За інформацією агентства компанія продовжить виготовлення у Великій Британії двигунів внутрішнього згорання до 2030-х років, які розраховані для експорту в США, Японію та Близький Схід.

Водночас компанія Britishvolt Ltd, що є спробою Британії розробити локального виробника акумуляторів для електромобілів, опинилася під загрозою, оскільки вона шукає термінового фінансування. За інформацією Financial Times фірмі потрібно близько 200 млн фунтів для фінансування до наступного літа’. тому вона веде переговори зі стратегічними інвесторами.

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